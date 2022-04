Juve, tra Rudiger e Chiellini la priorità è... De Ligt

MANOVRE BIANCONERE

Il tedesco del Chelsea ha pretese troppo alte per le casse bianconere e l'indecisione del capitano rende indispensabile il rinnovo dell'olandese. Intanto, si lavora per Molina

Molto del mercato difensivo della Juve ruoterà intorno alla decisione di Giorgio Chiellini. Proseguire ancora per un anno, come prevede il suo contratto, o smettere subito? Finora il capitano bianconero non si è ancora sbilanciato e pure il suo agente Davide Lippi preferisce tenere un profilo basso. La mancata qualificazione ai Mondiali potrebbe, però, convincerlo a fermarsi in anticipo e iniziare la sua nuova carriera da dirigente, ma c'è anche la possiblità di vivere un'esperienza in America.

Vedi anche Calcio Juve, la simulazione di Allegri: la "speranziella" scudetto resta in realtà viva Di sicuro a Torino si stanno guardando intorno da tempo perché anche Bonucci ha davanti poche stagioni e bisogna trovare chi affiancare a De Ligt visto che Rugani è considerato una buona terza o quarta scelta e nulla più. Da qualche settimana a questa parte si fa il nome di Antonio Rudiger, ma il centrale del Chelsea pare avere pretese troppo alte per le casse bianconere. Tanto che già qualche altro top club, che era inizialmente interessato a l'ex Roma, si è sfilato. La Juve resta sul giocatore, ma a condizioni, comunque non basse, che probabilmente non lo allettano troppo. L'unica speranza è che così facendo Rudiger si ritrovi senza offerte e sia costretto a scendere a patti visto che con i Blues l'accordo per il rinnovo non c'è.

Anche per questo, una delle priorità in casa Juve potrebbe essere il prolungamento del contratto di Matthijs De Ligt. E' vero che il suo contratto scadrà solo nel giugno del 2024, ma è proprio in questo periodo che bisogna evitare di ritrovarsi vicini a quella data con il proprio giocatore più appetibile sul mercato internazionale. Anche perché il Barcellona continua a dirsi interessato e l'impressione è che non mollerà facilmente l'olandese. La Signora, giustamente, non vuole ascoltare nessuna offerta che non siano i 150 milioni di euro della clausola. Proprio per questo urge sedersi attorno a un tavolo per fare chiarezza sul futuro. De Ligt a Torino sta bene, è indicato come il possibile prossimo capitano, la sua leadership tecnica e morale è indiscutibile, ma fa gola a troppe squadre per non metterlo in cima alle precedenze contrattuali.

Rimanendo in difesa, ma spostandosi sugli esterni, Allegri ha chiesto un terzino che possa ridare slancio a un reparto un po' troppo conservativo. Per questo si sta facendo il nome di Nahuel Molina, argentino dell'Udinese per il quale ci sarebbero già stati i primi contatti. "Molina interessa alla Juventus e noi abbiamo un ottimo rapporto con il club bianconero ma il giocatore piace a diverse squadre, in estate sarà bagarre", ha avvertito il dg Pierpaolo Marino. Anche qui, sarà tutta questione di tempismo.