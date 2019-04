Juve, sorpresa Paratici: al lavoro per Rabiot

09/04/2019

Non solo Ramsey . La Juve si muove sotto traccia per Adrien Rabiot, in uscita a giugno dal Psg e già abbondantemente nel mirino del Barcellona . Ne sono sicuri in Spagna , dove la notizia è rilanciata da più di un quotidiano, tutti pronti a sostenere che la questione non sia chiusa per niente. Nei fatti il francesino sembrava destinato al Barça, con cui ha firmato un pre-contratto. Il documento non è però mai stato depositato e Rabiot ha quindi preso a guardarsi attorno in attesa di altre, eventuali, offerte. Dalla Premier , ovviamente, dove ha grandi estimatori, ma anche dalla Juve, che avrebbe fatto qualcosa di più che sondare il terreno e starebbe lavorando in gran segreto per strappare il talento ormai ex Psg alla concorrenza.

Come riporta Calciomercato.com, citando appunto fonti spagnole, Fabio Paratici avrebbe addirittura in pugno il giocatore e sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto superiore ai 10 milioni di euro a stagione promessi dal Barcellona. Il tutto con il chiaro intento di non far rinforzare ulteriormente una diretta concorrente in Europa e di portarsi a casa un giocatore che i bianconeri avevano già seguito, e inseguito, nel 2014, prima quindi dell'ultimo rinnovo con il Psg.



Ma cosa trapela dalla Juve? Al momento solo secche smentite. Che potrebbero essere semplicemente lo specchio della realtà oppure un modo per distogliere l'attenzione e continuare a lavorare in silenzio. Rabiot resta però un obiettivo sensibile essendo a parametro zero, anche se il costo totale dell'affare, tra commissioni e ingaggio, sarebbero decisamente importanti. Quindi, per dirla com'è, non è fatta come sostengono in Spagna, ma non può non essere considerato un possibile "bersaglio" di Paratici. Per la gioia di mamma-Veronique, che più passa il tempo e più vede lievitare il valore del suo ragazzo.