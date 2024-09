Juve, scouting per la difesa: nel mirino c'è David Hancko

OBIETTIVO BIANCONERO

Il centrale del Feyenoord è un profilo che piace molto a Giuntoli e Thiago Motta

© Getty Images Alla Continassa Thiago Motta prosegue il lavoro sul campo per rodare i meccanismi tecnico-tattici anche senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ma nella "stanza dei bottoni" nel frattempo Cristiano Giuntoli & Co. continuano a sondare il mercato e a pianificare le prossime mosse per puntellare la rosa in ottica 2025. Nel dettaglio, stando alla gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri starebbero seguendo con grande attenzione la situazione di David Hancko, centrale classe 1997.

Mancino e forte nel gioco aereo, si tratta di un difensore particolarmente abile in marcatura e nei duelli fisici. Una pedina interessante per la difesa bianconera, al momento alle prese con una rosa un po' corta. Punto fermo della nazionale slovacca e in grado di giocare anche da terzino, Hancko attualmente gioca in Eredivisie con la maglia del Feyenoord e ha già testato la Serie A nel 2018 senza grande fortuna a Firenze prima di essere spedito in prestito e poi a titolo definitivo allo Sparta Praga.

Dopo aver vinto la Coppa nazionale nel 2020, nella stagione 2022/2023 passa al Feyenoord, club con colleziona 97 presenze realizzando 12 gol e mettendo a referto anche 9 assist. Numeri che hanno attirato l'attenzione della Juve, a caccia di un giocatore di livello, esperto e solido in marcatura. Attualmente legato al Feyenoord da un contratto fino al 30 giugno 2028, Hancko ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.