Juve, sarà Aké il sostituto di Chiesa per il finale di stagione

Sarà Marley Aké il sostituto di Federico Chiesa in questo finale di stagione della Juve. Dopo il grave infortunio che ha costretto l'ex viola a rimanere fermo per almeno sei mesi, i bianconeri hanno trovato nel giovane talento franco-ivoriano dell'Under 23 il suo sostituto. Allegri lo ha fatto esordire in Coppa Italia contro la Sampdoria e l'esterno ex Marsiglia ha subito convinto tutti, tanto da essersi procurato pure il calcio di rigore poi trasformato da Morata.