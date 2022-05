Juve, rivoluzione a centrocampo: anche Rabiot può lasciare Torino

Salutati Chiellini, Dybala, Bernardeschi e, molto probabilmente, Morata, la Juventus sta pensando anche di rivoluzionare radicalmente il reparto centrale. Arthur è uno dei più seri candidati all'addio. L'idea sarebbe quella di inserirlo in uno scambio per arrivare ad altri obiettivi di mercato, come Gabriel, il difensore centrale dell'Arsenal, che piace particolarmente ai bianconeri. Lo stesso discorso può essere fatto per McKennie, che la Juve vorrebbe tenere ma che ha molti estimatori. Così come Rabiot.