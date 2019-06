Juve, rinforzo in difesa: in arrivo Demiral, al Sassuolo 15 milioni

05/06/2019

In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore per la prossima stagione, la Juve è pronta a piazzare un colpo in difesa: si tratta di Merih Demiral, turco del Sassuolo con cui è stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di 15 milioni di euro. Il giocatore, sbarcato lo scorso gennaio in Emilia anche grazie al lavoro in sinergia con i bianconeri, ha ben impressionato nella seconda parte di stagione grazie a un fisico imponente che va a unirsi a buone doti tecniche.