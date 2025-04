Juve, resiste il sogno Tonali: il Newcastle chiede 70 milioni. Adeyemi ancora nel mirino

In attesa di guadagnare sul campo l'accesso alla prossima Champions League, la Juventus ha già iniziato le manovre sul mercato in vista dell'estate. L'obiettivo di Giuntoli è di portare a Torino almeno tre calciatori di alto livello, uno per reparto. Un difensore arriverà con certezza, idem un attaccante visto che la storia con Vlahovic è destinata a interrompersi (piazzarlo a una cifra accettabile, senza rinnovo, sarà impresa ardua). E poi c'è il centrocampo, dove solo Locatelli e Thuram sono certi di un posto. In questo reparto il sogno della proprietà porta dritti a Sandro Tonali, sotto contratto con il Newcastle fino al 2028.