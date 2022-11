Juve, Rabiot dal Mondiale: "Non so ancora se resto"

© Getty Images

Adrien Rabiot ha un contratto in scadenza con la Juve a giugno 2023 e, alla vigilia del via del Mondiale, ha candidamente ammesso che è il palcoscenico adatto per mettersi in mostra in vista del futuro, più incerto che mai. Il concetto non cambia, soprattutto dopo la grande prestazione all'esordio con la maglia della Francia con un gol e un assist per Giroud nella sfida contro l'Australia: "Se resterò alla Juve? Non lo so ancora, non è il momento di parlarne", ha detto il centrocampista francese in un'intervista a Repubblica. "Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve - ha aggiunto - Ma adesso il mio focus è sul Mondiale"