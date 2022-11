Juve, che Rabiot! Gol e assist all'esordio mondiale: "Tutto perfetto"

© Getty Images

Il momento d'oro di Adrien Rabiot continua anche in Nazionale. Per il centrocampista della Juve, da partente in estate a titolare fisso nell'undici di Massimiliano Allegri, un gol e un assist (per Giroud) nella gara di esordio al Mondiale con la Francia contro l'Australia. "Come inizio di Mondiale è stato perfetto - ha detto ai microfoni di TF1 dopo la vittoria - All'inizio eravamo un po' contratti, poi abbiamo reagito velocemente segnando presto e finendo il lavoro nel secondo tempo, quando abbiamo anche gestito. Avevo detto a Giroud che se avessi avuto la possibilità di farlo segnare l'avrei fatto, dargli quel pallone era l'opzione migliore. Sono felice e lo siamo tutti, spero di poter continuare così. Continuiamo a lavorare".