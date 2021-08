Juve, per Locatelli giornata di visite e firma. Possibile l'esordio già a Udine

IL NUOVO ARRIVO

Per il centrocampista che arriva dal Sassuolo contratto quinquennale

L'arrivo intorno a mezzanotte al JHotel e stamattina subito al JMedical per le visite mediche. Manuel Locatelli ha iniziato così la sua avventura alla Juve, tanto voluta e tanto agognata dopo una lunga trattativa tra il club bianconero e il Sassuolo. Camicia bianca, il saluto al centinaio di tifosi presenti poi via a tutti i test cui seguirà la firma sul contratto: un quinquennale da 2 milioni a stagione con bonus che faranno salire l'ingaggio fino a 3. Il centrocampista azzurro classe 1998 arriva alla corte di Max Allegri in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Già domenica a Udine potrebbe esserci l'esordio.

"Ti abbiamo aspettato tanto ma ne è valsa la pena", gli hanno urlato i tifosi della Juve davanti a JMedical. Locatelli voleva a tutti i costi la Juve ma per l'accordo tra le due società ci sono voluti cinque incontri, l'utltimo dei quali ieri a Forte dei Marmi a casa dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Alla fine il club neroverde l'ha spuntata sull'obbligo di riscatto, dal canto loro i bianconeri hanno avuto il giocatore tanto desiderato per rinforzare il centrocampo con un prestito gratuito di due anni. E Locatelli vede l'esordio già domenica in occasione della prima di campionato a Udine, vista la situazione di emergenza in mediana: Arthur e Rabiot sono infortunati e McKennie è squalificato.