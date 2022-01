Juve, per il centrocampo il sogno è Zakaria. Ma solo se parte Bentancur

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri vogliono anticipare i tempi per lo svizzero in scadenza, ma prima devono sfoltire la rosa

Dopo aver sistemato l'attacco con il colpo Dusan Vlahovic, la Juventus spera di puntellare il centrocampo già in questo mese di gennaio. I bianconeri non mollano Denis Zakaria, centrocampista in scadenza di contratto col 'Gladbach. L'idea è quella di portare lo svizzero subito a Torino pagando un indennizzo ai tedeschi, così da evitare di dover battere una ben più ampia concorrenza la prossima estate. Prima, però, devono cedere Rodrigo Bentancur. Getty Images

Il 25enne centrocampista elvetico è il grande sogno di Max Allegri per questo mercato. Sogno che, per concretizzarsi, deve passare dalla cessione di Rodrigo Bentancur. Sul centrocampista uruguaiano c'è sempre il forte interesse dell'Aston Villa (20 milioni più 5 di bonus l'ultima offerta che non convince i bianconeri) e nelle ultime ore del Lione, che sta per cedere Bruno Guimaraes al Newcastle.

Chi, invece, ha le valige in mano è Dejan Kulusevski. Il Tottenham fa sul serio, l'accordo sulla cifra è stato trovato (circa 30 milioni), ma non ancora la formula: gli Spurs puntano al diritto di riscatto, la Juve vuole l'obbligo. A questo punto l'obbligo al verificarsi di determinare condizioni potrebbe essere il compromesso per chiudere l'operazione.