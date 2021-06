Juve, Paratici pensa al nuovo Tottenham con Bonucci e Kulusevski

SPESA DALLA JUVE

L'ex ds Juve vuole i suoi due pupilli a Londra

La nuova avventura con il Tottenham non è ancora iniziata ufficialmente, ma Fabio Paratici sta già lavorando sottotraccia per costruire la nuova squadra inglese. Il direttore sportivo ex Juve firmerà a breve con i londinese e ha già messo nel mirino alcuni suoi pupilli. Se difficilmente riuscirà a portare con sè Paulo Dybala, gli obiettivi più realistici, come spiega calciomercato.com, si chiamano Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski.

Tottenham che nelle prossime ore dovrà anche ufficializzare il nuovo allenatore che, dopo il no di Conte, sarà con ogni probabilità Erik ten Hag pronto a liberarsi dall'Ajax.

Leonardo Bonucci a questo punto potrebbe diventare un obiettivo concreto perché storicamente gli Spurs giocano con la difesa a tre. Il difensore della Nazionale non è più considerato incedibile dalla Juve e potrebbe intraprendere una nuova avventura all'estero. Discorso diverso per Kulusevski che arrivato con l'etichetta del campione a Torino si è un po' perso in questo anno bistrattato. Per lui Londra potrebbe essere l'occasione giusta per il rilancio sponsorizzato da Paratici che l'aveva fortemente voluto in bianconero. Affare difficile perché Allegri sembra intenzionato a dargli una seconda chance, ma le casse del Tottenham sono ricche e permettono di fare un tentativo.