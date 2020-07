Juve, Paratici: "Dybala? Stiamo parlando del rinnovo"

QUI JUVE

"Il rinnovo di Dybala? Ci stiamo parlando con una certa continuità con il suo manager, è un giocatore molto importante". Lo ha detto Fabio Paratici ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus-Atalanta. "E' stato fatto un investimento molto importante, è stata una scommessa della società - ha aggiunto il direttore sportivo bianconero -. Ci abbiamo sempre creduto, gli abbiamo dato anche la maglia numero 10. La fiducia in Paulo c'è sempre stata".

Dopo aver rinnovato i senatori Chiellini e Buffon, la Juve passa quindi ai senatori che verranno, quindi a quel Dybala attorno al quale il club bianconero ha intenzione di costruire il futuro. Il tutto dopo una stagione obiettivamente positiva e dopo aver rischiato l'addio giusto un anno fa, quando proprio Dybala sembrava finito fuori dai radar societari e, di conseguenza, sul mercato. Ma da allora è cambiato il mondo, non solo il mondo in senso stretto, stritolato dal Covid, ma il mondo di Dybala, cresciuto e diventato di un'importanza cruciale. Basti pensare ai gol "spacca-partita" di questa sua stagione ma anche alla sconfitta di Milano, venuta non a caso nel giorno della sua assenza per squalifica.

Ora quindi non resta che trovare la quadra e mettere nero su bianco. Il futuro continua a essere della Joya. E' lui il centro di gravità della Juve.