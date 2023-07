Juve, occhi su Laporte se parte Bremer. E spunta il nome di Rodri Sanchez  

GRANDI MANOVRE

Prime manovre per Giuntoli: priorità alle cessioni, ma spuntano nuovi nomi per difesa e attacco

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma in casa Juventus è partita l'era Giuntoli. L'ex Napoli metterà presto la firma quinquennale, e quest'oggi ha già fatto visita alla Continassa con tanto di incontro col dg Calvo. Difficile che non si sia parlato anche di mercato: fino ad ora i bianconeri hanno riscattato Milik dal Marsiglia e acquistato Weah dal Lille. Senza dimenticare gli addii di Cuadrado, Di Maria e Paredes, quest'ultimo tornato al Psg. Adesso bisognerà proseguire con le cessioni, e qui arriverà la parte più complicata per Giuntoli.

Il nuovo ds infatti, dovrà piazzare diversi calciatori fuori dal progetto: tra questi Arthur, McKennie, Zakaria, Alex Sandro e Luca Pellegrini. L'obiettivo è quello di incassare il più possibile, ma è assai probabile che anche uno dei big presenti in rosa dovrà salutare Torino. I candidati sono Chiesa, Vlahovic e Bremer, quest'ultimo appetito particolarmente in Premier League (su di lui ci sono Tottenham e Manchester United. Se il brasiliano dovesse lasciare la Continassa, Allegri avrebbe bisogno di un nuovo centrale difensivo dalla forte esperienza: per questo gli occhi della Vecchia Signora, svela La Stampa, sono finiti su Aymeric Laporte in forza al Manchester City, ed apprezzato per la sua duttilità. Sotto contratto fino al 2025, lo spagnolo rischia di finire ai margini del progetto di Guardiola in caso di arrivo di Joško Gvardiol dal Lipsia. Laporte piace pure al Barcellona: Giuntoli potrebbe proporre ai Campioni d'Europa un prestito oneroso con diritto di riscatto.

In attacco invece, al netto di un possibile addio di Chiesa o Vlahovic, c'è già da rimpiazzare Di Maria, finito dal Benfica: Berardi non è un'idea peregrina, ma occhio alla nuova pista spagnola che porta a Rodri Sanchez, pallino di Giuntoli secondo La Gazzetta dello Sport. Fantasista dalle buone qualità tecniche, il classe 2000 può svariare su tutto il fronte avanzato: nell'ultima stagione al Real Betis lo spagnolo ha totalizzato 39 presenze arricchite da 2 gol e 7 assist. C'è da lavorare però sulla clausola rescissoria, pari a 40 milioni di euro.