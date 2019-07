Juve, Marchisio potrebbe tornare: ci sono tre posti liberi in lista

02/07/2019

A volte ritornano. Dopo Bonucci e Buffon, in casa Juve presto potrebbe rientrare alla basa anche un altro grande ex: Claudio Marchisio. Stando a Tuttosport, dopo aver risolto consensualmente con lo Zenit, il "Principino" sarebbe pronto a tornare in bianconero. Paratici & Co, infatti, starebbero pensando di inserirlo in uno dei tre posti ancora liberi nelle liste di Serie A e Champions riservati ai prodotti del vivaio.