Champions, la Juve taglia Mandzukic ed Emre Can

La Juve non ha risolto il problema esuberi e qualche campione sarà costretto a vedere la Champions League in tribuna. Entro la mezzanotte di oggi i bianconeri dovranno consegnare la lista Uefa e ci saranno, per forza di cose, due esclusioni eccellenti. Un centrocampista e un attaccante. Emre Can sembra essere l'indiziato numero uno da sacrificare in mediana, ma rischiano il taglio anche Bentancur e Ramsey ancora non al meglio. Davanti sicura, invece, la scelta di Sarri di "far fuori" Mandzukic.