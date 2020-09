Juve, l'agente Branchini: "Il nuovo attaccante sarà Morata"

PAROLA DI ESPERTO

Ai micforoni di Radio Deejay, l'esperto procuratore Giovanni Branchini lancia una bomba di mercato su prossimo attaccante della Juve, tirando fuori una vecchia conoscenza. "Non è nessuno di quelli che avete nominato - ha dichiarato -. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata".

Morata fu acquistato dalla Juventus il 19 luglio 2014 per 20 milioni di euro, col Real Madrid che impose una recompra, valida per due stagioni ed esercita al termine del 2015-2016 per 30 milioni. In bianconero l'attaccante spagnolo ha collezionato 93 presenze complessive, condite da 27 gol, l'ultima delle quali decise la finale di Coppa Italia, la seconda personale messa in bacheca, vinta di misura contro il Milan. Nel palmares figurano anche due Scudetti, una Supercoppa italiana.