Juve, la paura di perdere Yildiz: ingaggio triplicato e prolungamento fino al 2029

IL RINNOVO

Il giovane turco è la rivelazione stagionale ma ha un ingaggio molto basso per il suo rendimento attuale

Max Allegri lo ha subito tenuto d'occhio appena lo ha visto. Da uno che sostiene di capire un giocatore già da come cammina, così come gli capita per i cavalli da vero esperto d'ippica, si è subito reso conto che aveva a che fare con un gioiellino. Uno su cui puntare ma con la giusta dose di prudenza. Il rischio di bruciarsi, così giovani, è sempre altissimo. Gli infortuni a singhiozzo di Chiesa e lo stop di Kean lo hanno trascinato in mezzo alle battaglie del calcio che conta e lui ha dimostrato di saperci stare alla grande.

Kenan Yıldız, classe 2005, è diventato un gioiello da preservare e da tenersi stretto. Giuntoli è a lavoro per blindarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport c'è già stato un contatto tra le parti a inizio settimana e altri incontri sono in programma nei prossimi mesi. Sia l'entourage del giovane turco che la dirigenza bianconera hanno tutto l'interesse a proseguire il matrimonio.

Il suo contratto scade nel 2027 e l'idea sarebbe quella di ragionare su un prolungamento fino al 2028 o al 2029 e un nuovo stipendio in linea con il ruolo che si sta conquistando nella Juventus. Yildiz attualmente guadagna intorno ai 300-350 mila euro con i bonus. A giugno gli verrà triplicato lo stipendio e con i bonus potrebbe anche superare il milione. Il modo migliore per non rischiare di perderlo.