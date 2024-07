Juve, l'ora delle cessioni: Huijsen piace a De Zerbi, addio a Chiesa e Soulé 

MANOVRE BIANCONERE

Le cessioni del difensore e dei due attaccanti sono fondamentali per mettere insieme il tesoretto per completare il mercato

© Getty Images L'Olympique Marsiglia vuole Dean Huijsen, il difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus. Il centrale ex Roma, secondo quanto riporta Tuttosport, è uno dei giocatori che il nuovo allenatore dei francesi Roberto De Zerbi vorrebbe per completare la rosa. Sarebbero iniziati i primi contatti con i bianconeri per capire se ci sono i margini per arrivare a un accordo. La Juve chiede una cifra intorno ai venti milioni di euro.

Sempre secondo il quotidiano torinese, Soulé, che ha fatto saltare l'accordo con il Leicester perché era una soluzione non gradita, potrebbe essere spinto invece ad accettare la proposta del West Ham, che a breve dovrebbe mettere sul piatto la sua offerta. A Roma, sponda giallorossa, si continua a sperare, visto che la corte di De Rossi è particolarmente gradita dall'argentino. La distanza sul fisso da versare cash, ormai, è davvero minima, circa tre milioni con i bianconeri che chiedono 30 più bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Anche se la Juve preferirebbe cederlo in Premier, è probabile che nel giro di un paio di giorni si possa vedere Soulé in giallorosso. A quel punto si aprirebbe la trattativa con l’Atalanta per trovare un punto d’intesa sul valore del cartellino di Koopmeiners, vero obiettivo stagionale bianconero.

Rimane sempre da capire la situazione Chiesa, che si è presentato al J Medical per le visite ma non è andato con la squadra in Germania. E' rimasto in Italia e si allena alla Continassa, insieme ai giocatori esclusi dal ritiro tedesco, che sono quelli messi sul mercato dalla società. Chiesa e la Juve sono sempre più lontani. Federico ha il contratto in scadenza nel 2025 e sembra davvero a un passo dall'addio immediato. La Roma è costantemente alla finestra ma, come nel caso di Soulé, i bianconeri preferirebbero la soluzione fuori dall'Italia. A parte un sondaggio dell'Arsenal, però, non sembra ci siano offerte concrete.