Juve, l'agente di Arthur dall'Arsenal: si lavora sulla formula

JUVE

Il club inglese sarebbe disposto ad andare oltre il prestito secco ineccettabile per i bianconeri, che potrebbero accettare un biennale con diritto di riscatto

L'Arsenal accelera per Arthur. L'interesse dei Gunners per il centrocampista della Juve è concreto: lo testimonia il blitz di mercoledì dell'agente del brasiliano Federico Pastorello a Londra. C'è da lavorare sulla formula del trasferimento: stando alle ultime indiscrezioni il club inglese sarebbe disposto ad andare oltre quel prestito secco proposto finora e ineccettabile per i bianconeri, che dal canto loro potrebbero lasciar partire il brasiliano con un prestito biennale con diritto di riscatto.

Arthur è arrivato a Torino nell'estate 2020 nell'ambito dello scambio con Pjanic con il Barcellona: 72 milioni la valutazione del brasiliano, 60 quella del bosniaco. Per la Juve c'è la necessità dunque di ammortizzare il costo del giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2025 a 5 milioni di euro a stagione. La presenza dell'agente nella sede dell'Arsenal è un segnale comunque che la trattativa è iniziata. Per sostituire eventualmente Arthur, che Allegri ha schierato titolare sia in Coppa Italia contro la Sampdoria che nell'ultima di campionato contro l'Udinese, il primo nome sulla lista del club bianconero è quello di Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach (che vuole un indennizzo per farlo partire subito), su cui ha messo gli occhi anche il Bayern Monaco. In direzione Londra anche Aaron Ramsey, in trattativa con il Crystal Palace.