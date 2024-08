Juve-Koopmeiners, è il giorno giusto per chiudere l'ottavo colpo. Domani a Torino?

© ipp

Il giorno giusto per Koopmeiners alla Juve potrebbe essere arrivato, dopo rifiuti, rilanci e certificati medici. Il ds bianconero Cristiano Giuntoli vuole chiudere la questione e consegnare il centrocampista olandese a Thiago Motta già mercoledì mettendo sul piatto all'Atalanta 55 milioni più bonus per pareggiare la richiesta di 60 milioni di euro da cui il club bergamasco non si è mai mosso (ultima offerta 52 milioni + 7 di bonus). Gli ultimi contatti tra i due club andati in scena lunedì sono stati positivi: a questo punto la dirigenza bianconera aspetta soltanto il via libera della Dea per mettere a segno il suo ottavo colpo.