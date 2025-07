L'agente Calhanoglu chiarisce: "Prossima stagione sarà all'Inter"

È arrivata la dichiarazione da parte del procuratore di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic-Wipfler. Il regista turco, attualmente in forza all'Inter, è stato accostato a diversi club, dal Galatasaray al Fenerbahce, ma secondo quanto riportato da TRT Spor (Turkiye Radyo Televizyon Kurum), Stipic-Wipfler ha dichiarato: "Hakan sarà all'Inter anche il prossimo anno". "Ci sono molte telefonate, molti colloqui - ha spiegato - Escono tantissime notizie, specialmente sui media digitali. È possibile che ciò accada, ma in questo processo sarebbe necessaria una comunicazione più corretta". Il procuratore ha concluso: "Non ci sono stati colloqui con i club ai quali è stato accostato, né in merito alle voci emerse. Non abbiamo avuto nessun incontro con il Fenerbahce. Le voci non hanno alcun fondamento. Né io né Hakan abbiamo parlato con il Galatasaray".