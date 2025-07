Fiorentina, Viti si presenta: "Sono consapevole di venire da due retrocessioni, ma qui voglio alzare un trofeo"

Mattia Viti si presenta ai tifosi della Fiorentina ed è subito pronto a puntare in grande alla Viola. Nonostante alcune esperienze non troppo positive, il giovane difensore ha le idee chiare: "Non ho mai ascoltato le critiche. So di venire da due retrocessioni ma la voglia e l'impegno sono sempre presenti - ha spiegato in conferenza stampa -. Il primo giorno il mister ci ha ricordato da quanto non si alza un trofeo. Noi non ci possiamo limiti ne sulla Conference ne sulla Champions".