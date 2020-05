Juve, in cima alla lista di Sarri c'è sempre Jorginho

La prima scelta della Juve è Jorginho: per Sarri non esistono dubbi al riguardo, nel suo centrocampo ideale il pallone deva passare tra i piedi dell'italo-brasiliano, svezzato e lanciato ai tempi del Napoli. Le altre sono alternative, valide certamente, ma alternative. Al fianco del giocatore del Chelsea, il prescelto è Sandro Tonali: ma tanto col Chelsea quanto con il Brescia trattare non è facile. Oltretutto sul gioiello azzurro c'è la forte concorrenza dell'Inter e, da ultimo, del Barcellona. Conta, anche, la volontà dei giocatori e da questo punto di vista l'operazione Jorginho poggia su basi più consolidate, visto il forte rapporto tra giocatore e tecnico della Juve.