Juve, il Real Madrid può tornare in corsa per Vlahovic

JUVENTUS

Il serbo lancia segnali, ma le voci di mercato non si fermano: alla finestra anche il Bayern Monaco.

Lui ha fatto capire, in più modi, di voler restare alla Juventus, eppure le indiscrezioni che lo vedono al centro continuano a essere incessanti. Parliamo di Dusan Vlahovic, oggetto di una trattativa, ancora in corso, tra Chelsea e Juventus, e adesso nuovamente accostato al Real Madrid. Dalla Spagna sono certi: se il Real Madrid non dovesse riuscire a portare a termine l'affare Mbappé entro le prossime settimane, il nome del serbo potrebbe tornare di moda. D'altronde i Blancos, tolto Joselu, non hanno prime punte di ruolo dopo l'addio di Karim Benzema.

Dicevamo del Real Madrid che potrebbe irrompere con cifre rilevanti: al momento Giuntoli preferirebbe piazzare l'ex Fiorentina in Premier. Precisamente al Chelsea, intenzionato a scambiarlo con Lukaku, ai margini del progetto dei londinesi. A dividere le due parti è l'entità del conguaglio in favore della Vecchia Signora: ballano diversi milioni, con i Blues che non vorrebbero spingersi oltre quota 20 mln. I piemontesi invece, ne vorrebbero il doppio. Sul fronte Vlahovic infine, occhio al possibile inserimento del Bayern Monaco, sempre alla finestra, se l'affondo per Harry Kane non dovesse andare a buon fine.