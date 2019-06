Juve, il padre di Sarri: "Quando arriva? Non lo sa, il Chelsea non l'ha ancora liberato. Aspettiamo"

15/06/2019

La Juventus aspetta di poter annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore, ma negli ultimi giorni è più lo stesso Sarri ad aspettare buone nuove. Sull'argomento ha parlato anche il padre del tecnico dei Blues, intercettato nella sua Figline Valdarno dallo youtuber Giacomo Carolei: "Ancora il Chelsea non l'ha lasciato libero. Non sa nemmeno lui quando si potrà sapere qualcosa, io spero che torni in Italia. Adesso è in ferie".



I campioni d'Italia sono ormai da un mese ufficialmente senza allenatore, ma se negli uffici competenti qualcosa si sta già muovendo per l'ufficialità di Maurizio Sarri, qualche intoppo sull'asse Londra-Torino continua a presentarsi. Il Chelsea non ha ancora concesso il via libera a Sarri di trasferirsi alla Juventus perché ancora a caccia del sostituto, individuato in Frank Lampard che però è legato da un contratto al Derby County che gli avrebbe proposto un rinnovo contrattuale con sostanzioso aumento di ingaggio.



Tra indennizzo e sostituti, è un mosaico quasi completamente completato quello che raffigura Sarri con la divisa di rappresentanza della Juventus nella prossima stagione. Mancano un paio di tasselli, elementi però chiave per il completamento dell'opera.