Juve, il Manchester City vuole anche Douglas Luiz oltre a Cambiaso

In casa Juve si può aprire un fronte di mercato con il Manchester City. Dopo l'interesse per Andrea Cambiaso, infatti, Pep Guardiola guarda con interesse anche alla mediana bianconera: secondo The Athletic nel mirino c'è Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate dall'Aston Villa per 50 milioni di euro, non ha mai ingranato del tutto con Thiago Motta e la Juventus non chiuderebbe la porta a un'eventuale cessione, a patto che sia a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto. Il City invece chiede un prestito secco. Douglas Luiz comunque resta di forte interesse per la Premier League, visto che nei giorni scorsi era stato accostato al Tottenham.