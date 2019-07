Juve, il De Ligt-day: test medici al J-Medical, firma e primo contatto con i compagni

17/07/2019

Ieri sera l'arrivo in Italia, le prime foto a Torino e il primo messaggio ai tifosi della Juve . Oggi il suo vero e proprio ingresso nel mondo bianconero: per Matthijs De Ligt , il nuovo grande colpo di mercato di Paratici prelevato dall' Ajax per una cifra complessiva di 75 milioni (70+5 di bonus), è tempo di test medici al J-Medical. Poi la firma sul contratto (un quinquennale che, bonus compresi, potrà salire sino ai 12 milioni di ingaggio annuo) e il primo contatto con Sarri e i nuovi compagni.

"TRA I GIOVANI E' IL NUMERO 1 E PRESTO..."

"La Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. E' ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. E' una tappa necessaria nella sua carriera, nella sua testa vuole diventare il più forte al mondo". Così ancora Mino Raiola su De Ligt: "Può diventare il numero 1? Tra i giovani lo è già, poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero uno anche ad alto livello. Tuttavia deve lavorare. Può convivere con Bonucci e Chiellini? I grandi campioni convivono sempre bene".