Juve, "grana" Douglas Costa: il Bayern scarica il brasiliano

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante rientrerà alla base a fine stagione, ma difficilmente rimarrà in bianconero

La seconda avventura di Douglas Costa al Bayern Monaco non sta dando i risultati sperati e il brasiliano si prepara al rientro alla base alla fine della stagione. Una situazione da maneggiare con cura a Vinovo, vista la volontà del club tedesco di non avviare alcuna trattativa per l'acquisto del cartellino del giocatore e la necessità di trovare dunque una nuova sistemazione all'esterno. Getty Images

Al netto di colpi di scena, dunque, il prestito secco di Douglas Costa al Bayern rimarrà tale e non avrà alcun sviluppo. Le prestazioni in Bundes del brasiliano non hanno fatto scattare la scintilla. Nè da parte del club tedesco, né da parte del calciatore, che in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze, 1 goal e 3 assist. Un po' poco per pensare a un investimento importante vista anche la poca centralità di Douglas Costa nei progetti del tecnico Hans-Dieter Flick.

Una situazione che a giugno dovrebbe portare quasi certamente al rientro a Torino del brasiliano e costringerà la Juve a fare attente considerazioni sul giocatore con l'obiettivo primario di trovargli una nuova sistemazione. Il ritorno a Vinovo di Douglas Costa, infatti, dovrebbe essere soltanto di passaggio in attesa del miglior offerente.