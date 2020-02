Juve, Emre Can riscattato dal Dortmund

A un mese esatto dall'acquisto di Emre Can, il Borussia Dortmund ha ufficialmente riscattato il giocatore dalla Juventus. E' stato lo stesso club bianconero a dare l'annuncio. "A seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 12,4 milioni di euro, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".