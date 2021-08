Juve-Dybala, summit lampo per il rinnovo: si tratta su bonus e clausola

In casa Juve prosegue la trattativa per il rinnovo di Dybala, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Come da programma, alla Continassa l'agente dell'argentino Jorge Antun ha incontrato nuovamente il responsabile dell'area sportiva bianconera Federico Cherubini per fare il punto della situazione e discutere dell'offerta per il prolungamento. Un vertice di un'ora a cui ha preso parte anche Carlos Novel, manager che si occupa delle sponsorizzazioni del giocatore.

Getty Images