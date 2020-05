Juve, Dybala chiama Pogba: "Spero di condividere con lui altre grandi cose"

MERCATO JUVENTUS

Paulo Dybala chiama Paul Pogba. Al sito della Uefa, la Joya non nasconde la volontà di tornare a giocare in maglia Juve con il francese, con cui ha condiviso in bianconero la stagione 2015-2016. "Paul è un amico, lo ammiro come persona ancora più che come calciatore - ha detto l'attaccante argentino -. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripetere un giorno".

Una sola stagione sotto la Mole, la prima della Joya e l'ultima del francese, è bastata per cimentare una bella amicizia, oltre che una certa affinità in campo, anche grazie alla quale la banda Allegri ha messo in bacheca campionato e Coppa Italia. Diciannove i gol di Dybala, 8 quelli di Pogba, che poi scelse di tornare a Manchester assicurando una plusvalenza mostruosa alla Juve che lo aveva prelevato dai Red Devils 4 anni prima a parametro zero.

A dire la verità i due avrebbero potuto tornare ad essere compagni nell'estate 2019, quando lo United trattò Dybala per imbastire uno scambio con Romelu Lukaku. Operazione clamorosa naufragata prima le richieste esorbitanti della Joya, quindi per la commissione multimilionaria richiesta da Antun, intermediario dell'affare per conto dello stesso Dybala.

In meno di un anno le cose sono radicalmente cambiate: Paulo è un punto fermo della Juve, praticamente incedibile, Paul non ne può più di Manchester e vuole a tutti i costi cambiare aria dopo una stagione praticamente buttata via per i numerosi infortuni.