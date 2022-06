Juve-Di Maria, l'entourage conferma: "Siamo ai dettagli, attendiamo l'ok"

MANOVRE BIANCONERE

Dall'Argentina arriva il via libera. Con la firma del Fideo, rimane comunque viva l'opzione del doppio investimento per l'attacco

A Torino è partito il countdown per vedere Angel Di Maria indossare la maglietta bianconera: l'apertura dell'argentino a un trasferimento in Italia ha dato una forte accelerata alla trattativa tra il suo entourage e i vertici bianconeri. La conferma arriva proprio dal team di Di Maria, che ha rilasciato una dichiarazione a La Stampa: "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose". Per il 34enne pronto un contratto annuale da 7 milioni netti.

Le prossime ore saranno preziose per limare gli ultimi dettagli: Cherubini e Arrivabene spingono per inserire l'opzione di rinnovo per un altro anno, ma finora i tentativi si sono infranti contro il muro del giocatore albiceleste. L'accordo si stringerà dunque sulle basi di un contratto stagionale, poi si vedrà. Ancora da definire il ricco pacchetto di bonus compresi nel contratto.

Di Maria andrà a completare un reparto offensivo valorizzando la vena realizzativa di Vlahovic e facilitando il recupero di un convalescente Chiesa. Il club bianconero, ad ogni modo, potrebbe non fermarsi qui: il colpaccio Zaniolo rimane un'opzione percorribile con o senza firma del Fideo, mentre rimane sempre valida la polizza assicurativa Kostic.

Ora però, la Juve brinda a un colpo che a un certo punto pareva sfumato per sempre: la risposta dell'argentino è arrivata in ritardo, ma ora da entrambe le parti filtra ottimismo. Un ottimismo che ha avvolto anche la famiglia del fuoriclasse 34enne: su Instagram infatti, è spuntato il "follow" della moglie Jorgelina Cardoso alla pagina della Juventus. Un segnale importante, soprattutto se si pensa che la signora Di Maria oltre al club bianconero segue solamente il Rosario Central, squadra in cui Angel è cresciuto come uomo e come calciatore.