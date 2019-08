Juve-City, ufficiale lo scambio Danilo-Cancelo

Mancava solo l'ufficialità arrivata nella serata di mercoledì: Juventus e Manchester City hanno perfezionato lo scambio Cancelo-Danilo. Il terzino brasiliano arriva a Torino per 37 milioni di euro e si è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2024. Percorso inverso per il portoghese, che raggiunge i campioni d'Inghilterra in cambio di 65 milioni. Come fa sapere la Juve "tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".

Danilo alla Juventus: primo giorno da bianconero ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp