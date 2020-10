Juve-Chiesa, è corsa contro il tempo. Commisso apre? Ma bisogna vendere

L'OBIETTIVO BIANCONERO

È corsa contro il tempo in casa Juve per mettere a segno l'ultimo colpo di mercato. Un obiettivo sul taccuino dei dirigenti bianconeri da almeno un anno, poi accantonato ma mai abbandonato: Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, rispetto all'estate scorsa, ha aperto alla cessione dell'esterno ma non cede sul prezzo: se volete Chiesa la cifra da pagare è 60 milioni di euro. Niente sconti. E lo stesso numero uno viola in questi ultimi giorni ha sempre lasciato aperta la porta dell'addio: "Chiesa resta? Vediamo, l'ultima settimana sarà decisiva". E la Juve cercherà a tutti i costi di chiudere l'operazione proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. L'accordo con Chiesa c'è: pronto sul tavolo un contratto quinquennale a circa 4,5 milioni netti a stagione. Secondo le ultime indiscrezioni la Fiorentina avrebbe aperto a un possibile pagamento dilazionato in quattro anni. In ogni caso il club bianconero deve prima sfoltire la rosa.

Il primo a partire sarà Daniele Rugani: tutto fatto con il Rennes per il difensore ex Empoli, che andrà in Francia in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro. Ma per i dirigenti bianconeri i grossi ostacoli sulla strada per il via libera definitivo all'affare Chiesa si chiamano Douglas Costa e Khedira, che costano 6 milioni netti a stagione di stipendi, in scadenza rispettivamente nel giugno 2022 e 2021. Il brasiliano sarebbe disposto a partire soltanto per un top club (finora si è parlato di sondaggi dal Qatar e dalla Cina), il tedesco dal canto suo sta continuando a dire no a tutte le proposte di rescissione con buonuscita. Un altro nome in esubero è quello di Mattia De Sciglio: nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Celtic, ma il giocatore non gradisce la destinazione. Bisogna fare cassa: a quel punto Chiesa potrà diventare bianconero.