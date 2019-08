Juve, Cancelo-Danilo si fa. Con 35 milioni di conguaglio

LA TRATTATIVA

Il matrimonio, alla fine, si farà. Joao Cancelo lascerà la Juventus e al suo posto arriverà Danilo dal Manchester City: la trattativa riprenderà dopo il Community Shield in programma domenica tra il club inglese e il Liverpool ed entrambi i club hanno interesse a chiuderla, così è molto probabile che entro l'8 agosto, ultimo giorno utile per gli acquisti in Premier League, lo scambio sarà completato.

Gli ostacoli sono due: la differenza tra domanda e offerta per il conguaglio che il City dovrà dare alla Juventus e l'alto ingaggio di Danilo. Per quanto riguarda il primo punto, tra i 25 milioni proposti inizialmente dagli inglesi e i 40 chiesti dai bianconeri, si arriverà a chiudere, secondo la Gazzetta dello Sport, intorno ai 35. Il brasiliano, evidentemente fuori dai piani di Guardiola, verrà convinto ad abbassare le pretese rispetto ai 5 milioni stagionali che percepisce attualmente.

Sarri avrà a disposizione un giocatore dalle caratteristiche leggermente diverse, magari meno brillante di Cancelo dal punto di vista offensivo, ma motivato nel cercare il rilancio dopo le stagioni non esaltanti sia al Real Madrid che al City: l'operazione per la Juventus, in ogni caso, sembra dettata più da ragioni economiche (per la plusvalenza garantita dalla cessione del portoghese) che tecniche.