Juve-Bremer, ufficiale il rinnovo: firma fino al 2028

MANOVRE BIANCONERE

Prolungato di un anno l'attuale contratto: il brasiliano percepirà 5 milioni a stagione più uno di bonus

Era nell'aria da qualche ora, adesso è ufficiale: Gleison Bremer ha firmato il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Lo ha comunicato via social lo stesso club bianconero. Il brasiliano, che aveva un contratto in scadenza nel 2027, ha di fatto prolungato di una stagione e percepirà 5 milioni più uno di bonus. Decisivo l'incontro avuto dopo la vittoria sul Napoli e definiti in pochissimi giorni gli ultimi dettagli.

La Juventus in questo modo potrà spalmare la quota ammortamento del centrale ex Torino, arrivato in bianconero nell'estate del 2022 per 41 milioni di euro diluiti in tre esercizi (più 8 di bonus), e il brasiliano in cambio dovrebbe ottenere un lieve ritocco dell'ingaggio soprattutto per quanto riguarda i bonus.

Bremer è diventato un perno della difesa di Max Allegri, la seconda migliore del campionato dopo quella dell'Inter, e dopo qualche difficoltà alla sua prima stagione in bianconero è tornato il giocatore che tutti avevano apprezzato con la maglia del Torino. Qualità che gli ha riconosciuto anche la Juventus nel comunicato ufficiale del rinnovo: "Gleison Bremer rinnova con la Juventus fino al 2028. È diventato un pilastro, costantemente tra i migliori in campo e una certezza assoluta, guadagnandosi l’affetto dei tifosi e la fiducia di tutti. La firma sul futuro in bianconero è la continuità di quella promessa fatta all’arrivo in quel giorno d’estate".