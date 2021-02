Juve: assalto last-minute a Scamacca, Khedira addio

La Juve non ha ancora alzato bandiera bianca per Gianluca Scamacca. I dirigenti bianconeri hanno continuato a lavorare nella notte e nelle ultime ore di mercato cercheranno di arrivare a un'intesa con il Sassuolo, che non molla sulla richiesta. Il nodo è noto: il club bianconero vuole l'attaccante, attualmente in prestito al Genoa, con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i neroverdi pretendono l'obbligo a una cifra intorno ai 20-22 milioni di euro. Sul giocatore c'è però anche il forte interessamento del Parma, che sarebbe disposto a comprare il cartellino. Qui c'è però l'opposizione dei liguri, che sarebbero anche disposti a liberare Scamacca prima della fine del prestito ma non per andare a rafforzare gli emiliani. Non è neppure da escludere che l'attaccante torni al Sassuolo e ci rimanga.