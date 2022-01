Juve, Arrivabene: "La reazione di Dybala? Io esultavo. Ne parleremo a febbraio con gli altri"

PARLA ARRIVABENE

L'ad bianconero: "Nessun timore di inserimenti di altre squadre". Su Martial: "No a quelle cifre"

"Dybala? Non commento le reazioni dei giocatori, io esultavo. Ho visto una grande azione di Arthur, l'assist di Kean e il suo gol". L'ad della Juventus Maurizio Arrivabene dribbla così la mancata esultanza dell'argentino e lo sguardo fisso rivolto alla tribuna dopo il gol all'Udinese. "Il rinnovo? Ho detto che ne avremmo parlato a febbraio - ha proseguito a 'Coppa Italia Live' su Mediaset - Non c'è solo Dybala, ma anche Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione europeo e De Sciglio. È giusto parlare di tutti quanti, compreso Dybala".

"Martial operazione fattibile per attacco? A quelle cifre no - ha detto ancora Arrivabene commentando i rumors sull'interesse dei bianconeri per il giocatore dello United - A certe cifre non se ne parla". E ancora: "Se c'è il timore che qualcuno dei giocatori in scadenza parta a zero? Non penso, sono giocatori con cui abbiamo un ottimo rapporto e sono molto legati alla Juventus. Ci siamo parlati e dati appuntamento a febbraio, con calma faremo ciò che dovremo fare".