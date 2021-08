Juve, Allegri: "Barcellona ottimo avversario per preparare bene la stagione, Dybala non ci sarà"

JUVE

Il tecnico bianconero alla vigilia del Trofeo Gamper sulla Joya: "Sarebbe stato un rischio portarlo con noi"

Non ci sarà Dybala nella Juve che domenica sera affronterà il Barcellona senza Messi per il Trofeo Gamper. Lo ha annunciato il tecnico bianconero Max Allegri alla vigilia: "Ho preferito fargli fare altri due giorni di allenamento, sarebbe stato un rischio portarlo con noi. Ho parlato con Paulo e abbiamo deciso che l'ideale è che resti qui. È una bella sfida fra due grandissimi club - ha proseguito presentando il confronto ai canali ufficiali del club - La dobbiamo affrontare come la Juve affronta tutte le partite, con serietà per valutare la condizione di tutti. È una partita speciale che alza il livello di attenzione e ci fa preparare bene all'inizio della stagione".

"Arriviamo con una settimana di allenamenti tutti insieme, compresi gli ultimi arrivati. La squadra si è allenata bene, con entusiasmo, con voglia - ha proseguito Allegri - È una tappa intermedia perché poi abbiamo un'altra amichevole con l'Atalanta prima dell'inizio del campionato. Non dico che ci saranno degli esperimenti ma abbiamo dei calciatori che possono ricoprire dei ruoli di metà campo e domani li voglio vedere".

"La rosa è ottima, l'anno scorso ha vinto due trofei, si è qualificata per la Champions ed è arrivata negli ottavi di Champions. Bisogna lavorare - ha detto ancora il tecnico della Juve - Il mio compito è continuare il lavoro che mi ha lasciato Andrea (Pirlo, ndr) e cercare di migliorare quello che ho trovato. Per fare questo e arrivare agli obiettivi di maggio ci vuole molto spirito di sacrificio e voglia di mettersi in discussione tutti i giorni, questo è il Dna della Juve e attraverso quello arriveremo ai risultati".