Juve a caccia del dopo-Dybala: cinque nomi per sostituire la Joya

Le soluzioni italiane (Raspadori e Zaniolo) sono in pole, ma anche Asensio è un nome caldo e non si può sottovalutare la suggestione Di Maria

Dopo il ko con l’Inter con cui ha detto addio ai sogni scudetto e la vittoria di Cagliari con cui verosimilmente ha blindato il quarto posto, alla Juventus quest’anno resta solo la Coppa Italia e dunque i bianconeri iniziano già a pianificare la prossima stagione, che come ha detto Allegri dovrà essere quella in cui la Vecchia Signora torna a lottare per il tricolore (e la Champions). L'estate servirà per rivoluzionare la rosa e sia in uscita sia in entrata ci saranno novità: il tecnico vuole un centrocampista col vizio del gol e soprattutto il degno sostituto di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà Torino dopo 7 stagioni. La Juve sfoglia la margherita: cinque nomi per il dopo-Dybala











Gli ultimi mesi dell’anno serviranno per definire gli eventuali rinnovi di Juan Cuadrado, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio, poi sarà il tempo di pensare ai nuovi acquisti e come ha chiaramente detto Pavel Nedved prima della gara coi nerazzurri: "Le idee ci sono e belle chiare”. “Abbiamo un giocatore ottimo, ma infortunato come Chiesa – ha detto il vicepresidente bianconero - Sicuramente poi penseremo tutti insieme come allestire l'attacco".

In questo momento in pole position per sostituire la Joya c’è Giacomo Raspadori, che come ha detto lo stesso Carnevali è “il giocatore ideale per la Juve”. I bianconeri sfideranno il Sassuolo al Mapei Stadium il prossimo 24 aprile e quella potrebbe già essere l’occasione giusta per iniziare a imbastire una trattativa che potrebbe decollare in poco tempo e potrebbe includere anche Frattesi. La base d’asta per l’attaccante azzurro, come ha chiarito Carnevali, è di 30 milioni di euro.

Valutazione molto più alta invece, circa 50-60 milioni, quella che fa la Roma per Nicolò Zaniolo, altro grande obiettivo bianconero per l’estate. I dubbi sulle condizioni fisiche del gioiello giallorosso non sembrano preoccupare troppo la Juve, che per abbassare la cifra d’acquisto sta valutando di inserire nell’operazione alcune contropartite tecniche come McKennie o Alex Sandro.

Sicuramente molto meno onerosa sarebbe la pista che porta a Marco Asensio, in scadenza con il Real Madrid nel 2023 e che i tifosi bianconeri conoscono molto bene data la famosa presa in giro dopo la rete del 4-1 nella finale di Cardiff del 2017. Lo spagnolo classe 1996 non rientra nei piani di Ancelotti e in estate potrebbe lasciare la Casa Blanca per 25 milioni di euro (da battere la concorrenza del Milan).

Ancora meno onerosa, perché a parametro zero, sarebbe la pista che porta ad Angel Di Maria. L’argentino, che lascerà Parigi nella prossima sessione di mercato (potrebbe sostituirlo Paquetà), sarebbe un innesto perfetto per il tridente in un 4-3-3 o per il 4-2-3-1 che avrebbe in mente Allegri a partire dalla prossima stagione, ma al momento, soprattutto per questioni di età e ingaggio, è più una suggestione di un obiettivo concreto.

Suggestione totale invece quella che porterebbe a Momo Salah: l’attaccante egiziano, che comunque ha uno stipendio fuori portata, rinnoverà il suo contratto con il Liverpool.

