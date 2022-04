Marotta: "Inzaghi continuerà con noi. Dybala? Non è il solo svincolato"

MANOVRE NERAZZURRE

L'ad dell'Inter: "Simone ha tutta la nostra fiducia. Non entro nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo di Paulo"

Tra presente e futuro, con idee molto chiare ma anche con la necessità "di capire questo momento di appannaggio per cercare di riprenderci". Beppe Marotta protegge squadra e tecnico e proprio parlando di Simone Inzaghi si sbilancia in maniera netta: "Fino a gennaio abbiamo avuto un percorso quasi straordinario - spiega -, nell'ultimo mese invece non risponde alle nostre performance, ma Inzaghi gode assolutamente della nostra stima e continueremo con lui, che in questo periodo è stato un po' criticato. Abbiamo avuto modo di valutarlo positivamente". Getty Images

Ovviamente non poteva mancare, ai microfoni di Dazn, una domanda su Dybala: "E' ovvio che quando si parla di Dybala si pensi a me - dice -, perché sono io ad averlo portato alla Juve. Ma non posso permettermi di entrare nelle dinamiche che hanno portato al suo mancato rinnovo. Diritto di prelazione? Il nostro reparto offensivo al momento non ci preoccupa, abbiamo anche giovani di talento in giro, quindi prendiamo atto e basta. E poi non è l'unico giocatore in scadenza, ce ne sono altri nella Juve come nel Milan e in altre squadre".