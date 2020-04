Jorginho, l'agente: "Nessun contatto con la Juve, rinnoverà col Chelsea"

MERCATO

L'agente di Jorginho, Joao Santos, spegne i rumors di mercato che raccontano di un possibile riavvicinamento tra Sarri e il suo assistito. "La Juventus? Ho letto in giro, ma non ho mai avuto contatti con loro - ha spiegato a Calciomercato.it - Né Sarri, né Paratici mi hanno mai chiamato per avere informazioni. Ha ancora 3 anni di contratto e a luglio c'è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo col Chelsea". Jorginho, messaggi hot alla traduttrice del Chelsea













Guai in vista per Jorginho. Il centrocampista del Chelsea, padre di due figli, avrebbe infatti messo in crisi la propria relazione con la moglie a causa di alcuni messaggi inviati ad una ragazza che lavorava come traduttrice per il club inglese, Elisa Scalcon. A scoprire i messaggi incriminati è stato il fidanzato di lei, Aaron Hughes, che ha deciso di rendere pubblico il tutto: “Jorginho ha rovinato la mia relazione. Non riesco a credere alla sua faccia tosta”.



















L'italo-brasiliano è da sempre un pupillo dell'attuale allenatore bianconero, prima cervello del centrocampo del Napoli sarriano e poi perno del Chelsea della passata stagione, quando seguì l'allenatore toscano nella sua avventura londinese. Un feeling che però non basterà a portarlo a Torino, almeno secondo il suo procuratore. "Ad oggi, non so assolutamente nulla di questa situazione. Il ragazzo è felicissimo a Londra, dove sta dimostrando il suo valore e dove ha ancora altri tre anni di contratto - ha aggiunto -. E a luglio, c'è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo di contratto con il Chelsea. Non so poi quali possano essere le strategie di mercato della Juventus, ma questi sono i piani per il nostro futuro. E ripeto, ad oggi, né i bianconeri, né qualsiasi altra squadra si è fatta avanti per Jorge. Se ci siano stati contatti in estate? Il direttore Paratici mi conosce molto bene, da anni, ma non mi ha mai chiamato per avere informazioni per Jorginho".