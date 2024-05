Incontro Thiago Motta-Saputo: a Torino è tutto pronto per l'annuncio ufficiale

GIORNATA DECISIVA

L'allenatore del Bologna comunicherà alla società che ha deciso di trasferirsi alla Juventus

E' ormai il famoso segreto di Pulcinella, che verrà svelato a ore senza nessuna sorpresa. Thiago Motta, dopo la festa per la conquista del posto Champions e senza la conferenza stampa di presentazione della partita con il Genoa, ha in programma l'incontro con Joey Saputo a cui comunicherà la volontà di lasciare il Bologna. A Torino, fonti vicine alla Juventus, fanno trapelare di avere già pronto il comunicato ufficiale in cui verrà annunciato il nome del nuovo allenatore bianconero.

Difficile immaginare quanto il patron del Bologna possa pensare di avere ancora delle armi per convincerlo a restare. L'impressione, a Casteldebole e in città, è quella che ormai si siano tutti rassegnati e che si aspetti solo la comunicazione ufficiale per dare il via al nuovo corso tecnico, con nomi che si rincorrono, da Tedesco a Italiano, da Sarri a Palladino. La prossima settimana Giuntoli e Thiago si incontreranno, questa volta alla luce del sole, per stabilire le strategie in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato.

In attesa dell’ufficialità, filtrano i dettagli del contratto che legherà l'italo-brasiliano alla Juventus. Si parla di un triennale, fino al giugno 2027, per una cifra vicina ai 3,5 milioni netti più bonus a stagione.