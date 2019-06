Il fratello-agente di Higuain: "In Italia solo alla Juventus"

14/06/2019

Tra le situazioni che la Juventus dovrà dirimere in questo calciomercato c'è pure quella relativa a Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino avrebbe ancora un anno di prestito al Chelsea ma potrebbe tornare in anticipo in bianconero: per rimanerci? C'è chi lo ha associato alla Roma, che sostituirebbe Dzeko (diretto all'Inter) proprio con il Pipita. Ma Nicolas Higuain, fratello e agente della punta, precisa: "Con tutto il rispetto per le altre squadre di Serie A, se resta in Serie A è solo per la Juventus, è una questione di scelta personale e professionale".