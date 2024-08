Il blitz del West Ham beffa la Juve: Todibo va in Premier e inguaia Thiago

© Getty Images

Todibo si trasferisce in Premier League. Beffata la Juventus che già pensava di aver aggiunto un tassello importante nel suo reparto difensivo. Il blitz del West Ham per il difensore del Nizza è stato decisivo. E' arrivata la super offerta ufficiale: prestito oneroso con obbligo di riscatto per 40 milioni di euro in totale più una percentuale sulla futura rivendita (una decina di milioni in più rispetto alla proposta della Juventus). Il giocatore ha accettato il trasferimento a Londra per un contratto fino al 2029 e già in giornata sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto.