Il Bayern in missione a Torino per De Ligt: sul piatto 90 milioni di euro

Il Bayern Monaco fa sul serio per Matthijs de Ligt e a meno di un mese dall'inizio della Bundesliga, la dirigenza bavarese è pronta a muoversi concretamente per chiudere la trattativa con la Juventus per il difensore olandese. L'ex bianconero Hasan Salihamidzic è atteso a Torino lunedì per incontrare la dirigenza della Juve e il giocatore, portando un'offerta concreta per entrambi e tornare in Germania con il sì definitivo.