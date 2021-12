Icardi-Juve, altro indizio social: "Bianco e nero o a colori?"

Il futuro di Mauro Icardi è ancora avvolto nel mistero, ma le voci sempre più insistenti di una trattativa con la Juve trasformano ogni suo post in un "indizio social" in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Così anche un gioco cromatico con un'immagine può essere interpretato come un messaggio ai bianconeri. "Bianco e nero o colori?", chiede l'attaccante del Psg ai suoi follower pubblicando una foto che lo ritrae a petto nudo appoggiato a una parete. Una semplice domanda o un primo sondaggio con i tifosi della Juve?

Getty Images