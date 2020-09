Higuain lascia la Juventus: l'Inter Miami nel suo futuro

RISOLUZIONE CONSENSUALE

Titoli di coda per la storia di Gonzalo Higuain alla Juventus. L'argentino e la società bianconera hanno firmato l'accordo per la risoluzione del contratto che permetterà al Pipita di firmare un accordo biennale con l'Inter Miami di David Beckham, in MLS. La Juventus riconoscerà a Higuain una buonuscita di 4 milioni di euro, ovvero poco più della metà dell'ingaggio che il giocatore avrebbe percepito nell'ultimo anno di contratto.

Higuain non si è allenato con il resto della squadra e dopo aver raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto è pronto per raggiungere Blaise Matuidi all'Inter Miami. Il tutto sarà reso ufficiale quando il Pipita troverà l'accordo economico con la MLS e l'Inter Miami.