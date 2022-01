Gli ex promuovono l'affare Vlahovic: "La Juventus torna a far paura a tutti"

il colpo

Tacchinardi: "Ora Allegri giochi più offensivo". Ravanelli: "Dusan dà tante possibilità tattiche"

Due grandi ex juventini come Alessio Tacchinardi e Fabrizio Ravanelli promuovono il colpo Vlahovic. "Un messaggio forte e chiaro di Andrea Agnelli a tutto l'ambiente bianconero: voglio tornare a competere e vincere. Ora Allegri dia un gioco più offensivo e la Juve tornerà a far paura a tutti" il pensiero dell'ex centrocampista. "Dusan è un leader, così l'allenatore avrà nuove possibilità tattiche" le parole dell'ex bomber.

Tacchinardi, parlando a Sportmediaset, non usa mezzi termini: "Agnelli ha preso il giocatore più forte sulla piazza in questo momento, un giocatore super ambizioso e forte, per dare quell'ambizione che sinora è mancata a tutto l'attacco della Juventus. Vlahovic sposta il baricentro della squadra più avanti di venti metri ma va servito con un gioco più offensivo, non quello visto contro il Milan. Con un gioco più offensivo, un Dybala non più al 50% ma al 100% e Vlahovic, la Juventus può tornare a far paura a tutti".

Ravanelli invece si concentra sullo schieramento tattico: "Allegri potrà giocatore con due attaccanti o anche con uno: 4-3-3, 4-4-2 e 4-2-3-1. Vlahovic è un giocatore che dà tante possibilità".